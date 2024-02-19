Gümüş Enerji’nin Büyük Başarısı

AYDIN DAĞTEKİN

Isı enerjisi verimliliği alanında faaliyet göstermek üzere 1997 yılında kurulan ve doğalgaz ile çalışan makinalar konusunda 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Gümüş Enerji, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir yeniliğe imza attı. Bursa’da kurulu firma, sanayide enerji tüketimini yüzde 94 oranında azaltan makine üretmeyi başardı.

Gümüş Enerji’yi kurduklarında mekanik tesisatlar yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Mustafa Gümüş, konuyla ilgili açıklamasında, “Daha çok sanayide doğalgaz kullanımıyla ilgili doğru projeler yapmaya başladık. Bunun için doğru yakıcılara (brülör) ihtiyaç vardı, o da yoktu. Bunu yapalım dedik” dedi.

Çok sayıda patentli projelerinin olduğunu, bunlardan 5’inin TÜBİTAK tarafından onaylanıp desteklendiğini anlatan Gümüş, şu bilgileri verdi:

“Bu projelerden biri, sanayide ısıl işlem uygulayan ve ürettiğimiz makineyle ilgili. Bu makine ile enerji tüketimi yüzde 94 oranında düşüyor. TÜBİTAK, bununla ilgili ürün geliştirme desteği verecek. Tekstil sektöründe kullanılan fikse makinesi bu. Boyanın kumaşa bağlanma oranını artırıyor. Daha az boyar madde ile daha canlı renkler, kaliteli ürün elde ediliyor. Bu makine sayesinde çok daha az enerji ve su kullanıyor. Zamandan tasarruf ediliyor ve kalitede artış kaydediliyor.”

Tekstilciye rekabette avantaj sağlar

Enerji verimliliğini ciddi oranda artıran bu yeni makine sayesinde, yüksek maliyetler nedeniyle zor günler geçiren tekstil sektörünün rekabet avantajı elde edebileceğine dikkat çeken Mustafa Gümüş, bu makinenin dünyada bir benzerinin olmadığına işaret ederken, “Fikri bizim. Patenti, tescili bizde” dedi.

2022 yılında Dünya Bankası’nın desteklenebilir enerji projelerinden 2’sinin kendilerine ait olduğuna kaydeden Gümüş, Dünya Bankası’nın da bu başarıları nedeniyle kendilerine faizsiz kredi vereceğini, böylece talebi karşılamak için üretimi artırabileceklerini anlattı.

Kimse bize inanmıyordu

Türkiye genelinde 3 bin makinanın dönüşümünü yaptıklarını kaydeden Gümüş, “Yüzde 94 enerji verimliği ciddi bir oran. Başlangıçta kimse bize inanmıyordu ama şu an firmalar yavaş yavaş inanmaya başladılar” diye konuştu.

Bunun yanı sıra, fabrika bacalarından salınan atıktan enerji üreteceklerini, buna ilişkin projenin de TÜBİTAK tarafından kabul gördüğünü ve destekleneceğini açıklayan Mustafa Gümüş, “Bu projeyi hayata geçirebilmemiz için, yatırımın ucuzlaması lazım. Şu anda fizibl değil. Türkiye, enerjinin yüzde 60’ını halen proseste, üretimde kullanıyor. Eğer enerji maliyetlerini azaltabilirsek, hem çevreyi korumuş oluruz, hem de sanayicimiz rekabette büyük avantaj elde eder. Yeşil dönüşümün en büyük destekçisi, başından beri biziz dolayısıyla” ifadelerini kullandı.