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Gökçelik, prefabrik konteyner üretimine başladı

Raf sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Gökçelik deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirketler 06.03.2023, 23:31 06.03.2023, 18:35
Gökçelik, prefabrik konteyner üretimine başladı

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) sanayicilerin bir araya gelip, fikir üreterek başlanılan proje kapsamında Gökçelik’in fab­rikasında ilk etapta üretilen 110 prefabrik konteyner teslim edil­mek için yola çıktı. Üretilen kon­teynerlerin test amaçlı kurulumu NOSAB Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.

#Gökçelik
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