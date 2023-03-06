Son Dakika
Gökçelik, prefabrik konteyner üretimine başladı
Raf sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Gökçelik deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.
Şirketler 06.03.2023, 23:31 06.03.2023, 18:35
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) sanayicilerin bir araya gelip, fikir üreterek başlanılan proje kapsamında Gökçelik’in fabrikasında ilk etapta üretilen 110 prefabrik konteyner teslim edilmek için yola çıktı. Üretilen konteynerlerin test amaçlı kurulumu NOSAB Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız