‘Geleceğe Değer Kat, Geleceğe Enerji Kat’

Yeşilova Holding Enerji Çalışma Grubu tarafından Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında çalışanların farkındalıklarını artırmak amacıyla 3 gün boyunca düzenlenen etkinlikler, keyif ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Grubun Hasanağa kampüsü ve Ovaakça’da yer alan şirketlerinde düzenlenen etkinliklerde, enerji verimliliği ve iklim değişikliği temalı oyunlar oynandı. Çalışanlar, enerji verimliliği hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemli kavramları da tabu oyununda keyifli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Bir diğer oyun ise yer halısı olarak tasarlanan ve enerji ile iklim değişikliği konularında gerçekleştirilen bilgi yarışması oldu. Bu eğlenceli oyunla birlikte de keyifli bir atmosferde çalışanlar arasında bilgi paylaşımı ve rekabet ortamı oluşturularak, öğrenme teşvik edildi.

Çalışanlara iş rutinlerinde kısa bir mola vererek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayan etkinlikler sonucu oyunlarda başarılı olanlara çeşitli hediyeler de verildi. Kazanılan ödüller ise sadece birer hatıra değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularındaki farkındalığı sürekli kılmak adına önemli bir motivasyon kaynağı oldu.