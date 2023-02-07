Eyrice’nin TEKNOSAB yatırımına “Model Fabrika” desteği
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel ve beraberindeki heyet, Eyrice Dental Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Eyrice Diş Protez tesislerinde incelemelerde bulundu. Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, BTSO Model Fabrika ekibine tesisin faaliyetleri ile işleyişi hakkında detaylı bilgiler verdi.
Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “TEKNOSAB’a kuracağımız yeni fabrika dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. Hem halen üretim yaptığımız mevcut tesisimizin modernizasyonu, hem de TEKNOSAB’daki yeni fabrikamızın altyapısı konusunda Bursa Model Fabrika’nın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.
Eyrice, “Dental endüstrisi, teknolojik gelişmelerle sürekli yenilenen ve gelişen bir sektör. Biz de bu dönüşüme hem iş yapış şeklimizi, hem de teknolojik alt yapımızı hazırlamaya odaklıyız. Türkiye’nin atılımlar yaptığı bir dönemde diş protez pazarından da hak ettiği payı alabilmesi için TEKNOSAB’a 15 milyon dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağız. Bunu yaparken akılcı çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerine uygun bir işletme hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mevcut tesisimizle de şu anda Türkiye ve Avrupa’nın diş protezi üreten en büyük tesisi durumundayız.”