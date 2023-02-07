Eyrice’nin TEKNOSAB yatırımına “Model Fabrika” desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel ve bera­berindeki heyet, Eyrice Dental Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Eyrice Diş Protez tesislerinde ince­lemelerde bulundu. Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, BTSO Model Fabrika ekibine tesisin faaliyetleri ile işleyişi hakkında de­taylı bilgiler verdi.

Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “TEKNOSAB’a kuracağımız yeni fab­rika dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. Hem halen üretim yaptığımız mevcut tesisimizin moder­nizasyonu, hem de TEKNOSAB’daki yeni fabrikamı­zın altyapısı konusunda Bursa Model Fabrika’nın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.

Eyrice, “Dental endüstrisi, teknolojik gelişme­lerle sürekli yenilenen ve gelişen bir sektör. Biz de bu dönüşüme hem iş yapış şeklimizi, hem de tekno­lojik alt yapımızı hazırlamaya odaklıyız. Türki­ye’nin atılımlar yaptığı bir dönemde diş protez pazarından da hak ettiği payı alabilmesi için TEK­NOSAB’a 15 milyon dolarlık yatırımla bir fabrika kuracağız. Bunu yaparken akılcı çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerine uygun bir işletme hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mevcut tesisimizle de şu anda Türkiye ve Avrupa’nın diş protezi üreten en büyük tesisi durumundayız.”