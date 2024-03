Eyrice ADSM’den anlamlı etkinlik

Özel Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, etkinlik kapsamında misafirlerine sadece güzel bir gün yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda ağız ve diş sağlığına yönelik muayene ve tetkiklerini de gerçekleştirdi. Diş hekimi Mustafa Mete tarafından yapılan muayenelerde, misafirlerin sağlık durumları titizlikle incelendi. Tomografi cihazıyla detaylı diş yapıları analiz edilerek, her bir misafirin kişisel sağlık gereksinimleri dikkate alınarak tavsiyelerde bulunuldu. Muayene sonrasında, misafirlere üstün cesaret madalyası ve küçük hediyeler takdim edildi. Genel Müdür Kürşat Eyrice, etkinliğin önemine vurgu yaparken, "Hayata artı değer katan Down sendromlu bireylerin her yaşta ve her konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele etmelerine destek olmak, bizim için bir onurdur" dedi.