“Eski alışkanlıklarınızdan kurtulun”

İş dünyasından elde ettiği deneyimleri reel sektörle buluşturmak amacıyla 2019’da A-Partners’ı kuran Servet Akkaynak, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile şirketi durumunda olduğunu belirtirken, başarı formülleri arasında kurumsallaşmanın da önemli payının bulunduğunu kaydetti.

Akkaynak, “Yeni dünya düzeni beklenenden erken geldi. Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı. İyi kurumsal yönetim uygulamaları, aile anayasası, stratejik planlama ve profesyonel yönetime geçiş kararı ile doğru finansal eğitim ve yatırım alternatifleri ancak kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış şirketlerde mümkün olabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Yeni nesil formüllerle başarıya ulaşın”

İş dünyasının devler ligindeki firmalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Servet Akkaynak, şirketlerin hayallerini gerçekleştirmelerinin, kısa ve uzun vadeli hedeflere etkin bir şekilde ulaşabilmelerinin ancak ‘yeni nesil formüller’le mümkün olabileceğini söyledi. Şirketlerin uygulayabileceği yeni nesil formüllerin başında, ‘Organizasyonel ve Yönetsel Dönüşümler’, ‘Verimlilik ve Etkinlik Artırma’, ‘İş Gelişimi ve Maliyet Azaltma’ gibi hususların bulunduğunu belirten Akkaynak, “Kurumsallaşma da stratejik bir yaklaşım gerektiriyor, kopyala-yapıştır tarzı yaklaşımlardan kaçınıp, dozu çok iyi ayarlamak gerekir” dedi. Servet Akkaynak; değişim, dönüşüm ve büyüme süreçlerinde olan firmaların, uzmanlık gerektiren fonksiyonel alanlarda dönemsel yöneticiler vasıtasıyla, teknik ve yönetsel deneyimlerin aktarılmasıyla etkin, hızlı ve somut sonuçlar elde etmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

