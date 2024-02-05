ERA Alüminyum ihracatla büyüyecek

Balkan ülkelerinden Polonya’ya, Fransa’dan ABD’ye kadar 20’ye yakın ülkeye çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları ihraç eden ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, “Güneş enerjisi sistemleri bağlantı ekipmanları ve panel çerçeveleri olarak ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip firmalardan birisi durumundayız. 11 bin metrekarelik kendi tesisimizde şu anda aylık 400 ton alüminyum profil üretirken, 750 ton dolayında malzeme satıyoruz. ABD’de düzenlenen Inter Solar Fuarı’nda ürünlerimizi sergiledik” dedi.

Yeni yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan Şevki Köksal, “ERA Grup Alüminyum olarak, mekanik işlemenin dışında üretim tesisi kimliğini de kazanmak adına yatırımımızı tamamladık ve alüminyum ekstrüzyon tesisi kurduk. Alüminyum, son dönemde oldukça önem kazanan bir emtia. Karbon ayak izi ile ilgili çalışmalar, elektrikli araçlar ve GES’ler alüminyumun değerini her geçen gün artırıyor. Bu nedenle yeni alüminyum ekstrüzyon hattı kurulumu da yatırımlarımız arasında öncelikli olarak yer alıyor” dedi.