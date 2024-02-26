ERA Alüminyum fuar atağını devam ettiriyor

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan ve alüminyum ekstrüzyon ile mekanik işleme sektörünün önde gelen firmalarından birisi durumundaki ERA Alüminyum, İspanya’da düzenlenen Genera Enerji Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini sergiledi.

ERA Alüminyum’un Balkan ülkelerinden Polonya’ya, Fransa’dan ABD’ye kadar 20’ye yakın ülkeye çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları ihraç ettiğini söyleyen Proje ve Satış Müdürü Mert Şahin, “ERA Alüminyum, yurtiçi piyasasındaki rekabetini yurtdışında da sürdürmek istiyor. Bu kapsamda katıldığımız birçok yurtdışı fuarı gibi bu ay da İspanya’da düzenlenen Genera Uluslararası Temiz Enerji ve Çevre Fuarı’na iştirak ettik” dedi.

Yaklaşık 150 nitelikli çalışanları ile 10 bin metrekarelik tesislerinde alüminyum ekstrüzyon hattı ve son teknoloji makine parkuru ile birçok sektöre üretim yapabildiklerini ifade eden ERA Alüminyum Proje ve Satış Müdürü Mert Şahin, “Alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işlemedeki tecrübemizi, güneş enerjisi sistemlerine de oldukça iyi bir şekilde aktardık ve ürünlerimizi katıldığımız bir çok fuarda sergiliyoruz. Bu ay ise ürünlerimizi İspanya’da düzenlenen Genera Enerji fuarında sergiledik. Oldukça yoğun bir ilgi ve güzel geri dönüşler aldık. Her geçen yıl önemi daha da artan alüminyumu farklı sektörlerle buluşturup, özellikle ihracat ile büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.