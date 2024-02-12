EPSA’dan yeni ürün: QUADROFLEX

EPSA bayilerinin katılımı ile QUADROFLEX markası kamuoyuna duyurulurken, etkinlik boyunca katılımcılar Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

QUADROFLEX’in inşaat sektörüne yenilikçi çözümler sunduğunun altını çizen EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, “Nitelikli ve teknik yapı kimyasalları üreten markamız QUADROFLEX ile özellikle binalarda su yalıtımı, bina güçlendirme ve endüstriyel zemin kaplamaları alanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. QUADROFLEX markamızın ürünleri ile özetle yapıların daha dayanıklı ve sürdürülebilir olmasına olanak sağlıyor, inşaat sektöründe yeni bir dönemi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. EPSA Yalıtım güçlü geçmişiyle, yeni markalarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek” dedi.