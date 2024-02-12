ELM Kimya Rusya pazarında

Firmadan yapılan açıklamada, “ELM Kimya olarak, plastik sektöründeki öncü konumumuzu daha da pekiştirmek ve yenilikçi ürün portföyümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla RUPLASTICA 2024 fuarına katıldık. Bu prestijli etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek geleceğin plastik teknolojilerini keşfetme fırsatı sundu. Fuar boyunca sürdürülebilirlik, yenilikçi ürünler ve çevreci yaklaşımlar konularındaki gelişmeleri paylaştık. RUPLASTICA 2024, hem mevcut iş ortaklarımızla daha güçlü ilişkiler kurmamıza, hem de yeni iş fırsatları keşfetmemize olanak tanıdı. Dünyada birçok pazarda varlığımızı sürdürerek plastik endüstrisinin dinamizmine katkı sağlamaya devam ediyoruz” denildi.