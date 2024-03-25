Elektroteks, ABD’deki ISPA EXPO’nun yıldızı oldu

Fuara 32 kişilik bir ekip ile katıldıklarını söyleyen Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Bu fuarda da dünyaya bir kez daha Elektroteks farkını gösterdik. Fuara katılanlar da firma olarak makinalarımızın performansından verimliliklerine kadar her alanda çok iyi bir yerde olduğumuzu söylediler” dedi.

ISPA EXPO’da dünyanın dört bir tarafından gelen yatak üreticileriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Fuar sırasındaki görüşmelerimizde ve bölgede yaptığımız tespitlerimizden sonra ABD’deki oluşumumuzu daha da büyütmeye karar verdik ve yıllardır sektörde görev yapan yeni arkadaşlarımızı da çalışmalarımıza dahil ederek sünger sektöründe de varız dedik. Fuarda yeni makinalarımızı sergiledik. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu döneminde maliyetleri düşürmeye yönelik yüksek verimlilikli teknolojik makinalar tercih edildiği için bu özelliklere sahip makinalarımız yoğun ilgi gördü” şeklinde konuştu.

Bursa merkezli global bir firma olarak dünyanın değişik ülkelerindeki fuarlara katılmaya devam edeceklerini, önümüzdeki günlerde Çin’de fuara iştirak edeceklerini ifade eden Osman Güler Elektroteks’in diğer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Ar-Ge çalışmalarıyla dünya genelinde sektöre yön vermeyi sürdürüyoruz. Büyük bütçeler ayırarak her ay 4 - 5 proje geliştiriyoruz. 400’e yakın farklı makine ile sektöre hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesi de dünya genelindeki rakiplerimizin sahip olmadığı bir özellik. Bu döneme robotik teknoloji yoğun çalışıyoruz. En kısa zamanda karanlık fabrika hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Kalite, en temel ilkelerimizden biri. Dünyanın önde gelen markalarının malzemelerini ve en kaliteli ham maddeleri kullanarak üretim yapıyoruz. Bu yaklaşımımız bizi sektörde bir adım öne taşıyor.”

Hedefimiz karanlık fabrika kurmak

Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı robotik teknolojilerin sektöre tam anlamıyla adapte olamadığını belirten Güler, “Sacı, camı, MDF gibi malzemeleri bir robot rahatlıkla taşıyabilir. Ancak sünger, kumaş gibi esnek ürünleri taşımak konusunda zorluklar yaşanıyor. Biz Elektroteks olarak bu alanda 5 - 6 yıldır çalışmalar yapıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Yatak üretiminde en yüksek maliyetlerden olan işçiliği düşürme konusunda, oldukça iyi neticeler aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, yeni üretim hatlarımızda, bazı yatak modellerimizde 8 saatte 1000 yatağın komponentlerini birleştirme ve paketleme işlemini iki kişiyle yapılabilir hale getirdik. Bu seviyeye getirdiğimiz birçok işletmelerimiz var. Hedefimiz, dünya genelinde yatak üretimini gerçekleştirecek karanlık fabrikalar kurmak” diye konuştu.

Müşteriye özel üretim

Müşteri taleplerine göre özel üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Osman Güler, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını odak noktamıza alarak ürünler geliştiriyoruz. Onlar bize hayallerini aktarıyor, biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına çalışıyoruz. Sünger üretim tesisleri gibi farklı özel konularda, binaların mimari projelerinde bile aktif rol alıyoruz.

50 kişilik Ar-Ge personelimiz ile müşteriye özel proje çalışmalarına odaklanıyoruz. Sonuç olarak, müşterilerimizin istediği özel ürünü tasarlayıp başarıyla imal ediyoruz” şeklinde konuştu. “Bursa’daki tesislerimizde 350’nin üzerinde uzman kadromuzla üretimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde Amerika, Bulgaristan, Hindistan, Brezilya gibi farklı bölgelerde bulunan işletmelerimizle küresel çapta 7 gün 24 saat hizmet sunmaktayız.

Çevreci üretim, kadın dostu yaklaşım

Güler, gerçekleştirdikleri yatırımlarla birlikte kendi kullandıkları enerjiyi güneş enerjisinden elde ettiklerini de açıkladı. Bu yatırımla hem enerji maliyetlerini azalttıklarını belirten Güler, hem de çevreci enerji ile doğanın korunmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Elektroteks olarak kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Osman Güler, “Sektörümüz çok fazla kadınlara yönelik olmasa da kadınların yapabileceği işlerin tamamında kadın personel tercih etmeye çalışıyoruz. Kadınların iş hayatında olmasına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Beyaz yaka çalışanların yanı sıra imalat kısmında da CNC makineler, makine montajlarının seri olan noktalarında, otomasyon bölümlerinde ve kablolama gibi birçok kısımda, daha önce erkeklerin yaptığı işlerin başına kadınları getirmeye başladık. Onların daha verimli ve titiz çalıştığını görüyoruz. Şu anda da yaklaşık 70 kadın çalışanımız var, bu da toplam istihdamımızın yüzde 20’sine tekabül ediyor” şeklinde konuştu.