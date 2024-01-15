Elektrikli otomobillerin bakımı uzmanlık gerektirir

Gelişen teknolojiyle birlikte otomotiv sektörü, çevre dostu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik elektrikli araçlara odaklanmış durumda. Renault ve Dacia gibi öncü markalar, çeşitli modelleriyle elektrikli araç teknolojisine katkı sağlıyor. Ancak, bu araçların bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken önemli faktörler bulunuyor.

Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte servis ihtiyacının daha da arttığının altını çizen Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlardan farklı bir yapıya sahiptir ve bakım süreçlerinin uzmanlık gerektirmektedir. Elektrikli araçlar, hassas teknolojiler içermektedir ve özel bakım gereksinimleri bulunur. Bu nedenle, aracın işleyişini en iyi bilen ve marka tarafından yetkilendirilmiş uzman ustaların müdahale etmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.