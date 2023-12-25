Eğitimin kalbi Bursa’da attı

Ülke genelinden yüzlerce eğitimcinin katıldığı ve Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde düzenlenen konferansta pandemi ve dijitalleşme süreci nedeniyle öğrencilerin okuldan uzaklaştığına, bunun da çeşitli sorunlara neden olduğuna dikkat çekilerek, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için okulun yeniden hayatın merkezine alınması çağrısı yapıldı.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, “Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özel Bursa Kültür Okulları işbirliğinde 10.’su gerçekleştirilen organizasyona 500’e yakın eğitimci katılırken bunların 200’ü Bursa dışından geldi. Kurulduğumuz 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alıp, ‘Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası’ olmayı başaran Özel Bursa Kültür Okulları olarak; ‘Değişim İçin: Yeniden Okul’ temalı 10. Eğitimde Değişim Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.