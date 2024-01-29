Dünyaya gelen her bireyin hayata yönelik bakış açısının ilk olarak ailede şekillendiğini ifade eden Nev FSM Klinik Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psk. Eslem Aydın, "Dolayısıyla çocuk, doğumdan itibaren kendisine bakım veren kişi veya kişileri rol model almaktadır. Çocuklarda akademik başarı için öğretmenler oldukça önemli olmakla birlikte eğitim temelde ailede başlar. Çocuğun okul başarısını arttırmada ailenin en önemli rolü̈, sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmaktır. Akademik yaşantının ve okul başarısının bir ‘süreç’ olduğu hatırlanmalıdır. Aileler, çocuğun gösterdiği performansı yeterli veya yetersiz şeklinde etiketlemek yerine çabaya vurgu yapma konusunda hassas davranmalıdır. Bu noktada ailelerin kıyaslayıcı, cezalandırıcı ve eleştirel değil çocukları için gerçekçi beklentiler oluşturan, empatik ve ilgili bir tarafta kalması sağlıklı olacaktır” dedi.