Durmazlar sürdürülebilirlik yolculuğunda ‘eşik’ atladı
Sac işleme makineleri alanında sektörünün lider firması olan Durmazlar, ‘Sıfır Atık’ yönetimi ile sürdürülebilirlik yolculuğunda bir eşiği daha atladı.
Son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikaları, sac işleme makineleri, otonom ve robotik teknolojili konfigürasyonları ve endüstri 4.0 uygulamaları ile geleceğin teknolojilerine imza atan Durmazlar, çevreci üretim ile dünyanın daha temiz bir geleceğe sahip olmasına katkı sağlıyor.
Sahip olduğu üretim altyapısı ve 75 yıllık tecrübesiyle ürünlerini Durma markasıyla dünyanın 120 ülkesine ihraç eden Durmazlar Makina, ‘Sıfır Atık’ politikasını başlatarak, atıklarını ayrıştırdı. Sürdürülebilirlik yolcuğunda bir eşiği daha atlayan Durmazlar, entegre yönetim sistemi kapsamında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’nı aldı. Durmazlar, ‘Sıfır Atık’ yönetim politikasıyla 3 bin 397 ton atığı geri dönüşüme kazandırırken, 2 metre yüksekliğe sahip 1,5 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı, 80 ton ambalaj atığı geri dönüşümü sayesinde bin 373 ağacı kurtardı. Firma bu çalışmalar sayesinde 901 ailenin yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde etti.