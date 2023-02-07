Durmazlar sürdürülebilirlik yolculuğunda ‘eşik’ atladı

Son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikaları, sac iş­leme makineleri, otonom ve robotik teknolo­jili konfigürasyonları ve endüstri 4.0 uygulamaları ile geleceğin teknolojilerine imza atan Durmazlar, çevreci üretim ile dün­yanın daha temiz bir geleceğe sahip olma­sına katkı sağlıyor.

Sahip olduğu üretim altyapısı ve 75 yıllık tecrübesiyle ürünlerini Durma markasıyla dünyanın 120 ülkesine ihraç eden Durmaz­lar Makina, ‘Sıfır Atık’ politikasını başlatarak, atıklarını ayrıştırdı. Sürdürülebilirlik yolcu­ğunda bir eşiği daha atlayan Durmazlar, en­tegre yönetim sistemi kapsamında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifi­kası’nı aldı. Durmazlar, ‘Sıfır Atık’ yönetim politikasıyla 3 bin 397 ton atığı geri dönü­şüme kazandırırken, 2 metre yüksekliğe sahip 1,5 futbol sahası büyüklüğünde or­manlık alanı, 80 ton ambalaj atığı geri dönü­şümü sayesinde bin 373 ağacı kurtardı. Firma bu çalışmalar sayesinde 901 ailenin yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde etti.