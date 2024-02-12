Durak Tekstil Azerbaycan pazarında

Türkiye’nin lider endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, küresel pazardaki büyüme stratejisini güçlü ve emin adımlarla sürdürüyor. Firmanın Azerbaycan distribütörü Aydınlar Makine ile organize ettiği Müşteri Buluşması’na bölgenin önde gelen 60’tan fazla tekstil üreticisi katıldı. Birçok sektöre hitap eden zengin bir ürün portföyüne sahip bulunan Durak Tekstil’in Azerbaycanlı üreticilerle buluştuğu etkinlikte öne çıkan ürünlerden biri, Türkiye’nin ilk yerli ve milli iletken dikiş ipliği Durak SilverPro oldu.

Durak Tekstil Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, 2020 yılında başlayan yoğun AR-GE çalışmaları ile geliştirilen ve kısa bir süre önce pazara lanse edilen bu iletken ipliğin teknik uygulama alanlarında çığır açacağını söyledi. Durak; “Otomotivden modaya, ev tekstillerinden iş ve güvenlik kıyafetlerine, sportif ürünlerden medikal tekstillere kadar onlarca farklı akıllı tekstil uygulaması için başarısını ispatlayan bu son inovasyon ürünümüz Azerbaycanlı kullanıcılarımızın dikkatini çekmeyi başardı. Belirli düzeyde elektriksel iletkenlik sağlayan bu dikiş ipliklerimiz ile tekstil yüzeyler (kumaş, deri, kompozit, vb.) fonksiyonel hale geliyor. Endüstri 4.0, akıllı tekstiller ve giyilebilir teknolojiler ile yapay zekanın konuşulduğu günümüzde Durak SilverPro birçok yeni farklı kullanım için neredeyse sınırsız fırsatlar sunuyor” diye konuştu.