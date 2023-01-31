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Doruk Nilüfer, hasta kabulü için gün sayıyor
Doruk Hastaneleri bünyesindeki Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor. İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyathaneden 370 yatak kapasitesi, 11 termal havuzuna kadar pek çok ilkleri bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hakkında basın lansmanı gerçekleştiren Özel Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Bursa’ya sağlık sektöründe sunacakları hizmet ve imkanlarla fark yaratmaya hazırlandıklarını belirtti.
Şirketler 31.01.2023, 00:03
Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hastanenin özellikleri ve barındırdığı imkânlar hakkında bilgilendirmede bulunarak; “Hastanemiz 20 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor. Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. 100 uzman hekimle açılıyoruz, ilerleyen günlerde bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Hastanesi bünyesinde toplamda 78 yoğun bakım yatağımız bulunuyor. Bunların, 25’i erişkin yoğun bakımı, 8’i kalp cerrahisi, 5’i çocuk, 10’u koroner, 30’u yeni doğandan oluşuyor. Doğumhane katında ise, 3 doğumhanemiz olmakla birlikte, 5 yatağında doğuma uygun hasta odası bulunuyor.
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