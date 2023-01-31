Doruk Nilüfer, hasta kabulü için gün sayıyor

Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Hasta­nenin özellikleri ve barındırdığı imkân­lar hakkında bilgilendirmede buluna­rak; “Hastanemiz 20 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabili­yor. Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. 100 uz­man hekimle açılıyoruz, ilerleyen gün­lerde bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Hastanesi bünyesinde toplamda 78 yo­ğun bakım yatağımız bulunuyor. Bunla­rın, 25’i erişkin yoğun bakımı, 8’i kalp cerrahisi, 5’i çocuk, 10’u koroner, 30’u yeni doğandan oluşuyor. Doğumhane katında ise, 3 doğumhanemiz olmakla birlikte, 5 yatağında doğuma uygun hasta odası bulunuyor.