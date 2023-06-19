Devlerin tercihi Ce-Tek

Bursa ve İzmir’deki ofisiyle hizmetlerini sürdüren Ce-Tek Spray Nozzle, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerine gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra ülkemizde de Tosyalı Holding, Renault, Enerjisa, Eczacıbaşı, Arçelik, Kipaş Holding, HAVELSAN, Banvit, Roketsan, Danone gibi önemli kurumlarla çalışıyor. Üretim ve ürün yelpazesini her geçen gün artırarak dev firmaların tercihi olan Ce-Tek Spray Nozzle, son olarak İzmir merkezli Batı Anadolu Grubu ile de işbirliğine imza attı. Tekeli, Batı Anadolu Grubu’nun sulama ve fıskiye hatlarının kurulması ile projelendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Bu alandaki bilgi birikimleri ile fıskiye hatlarının kurulumu için inşaat çalışmaları yaptıklarını kaydeden Tekeli, “Bu alanda, rekabetçi piyasa ortamında sağlam bir zemin üzerinde durabilmek adına yatırımlar yapma kararı aldık. Bu karar ile önümüzdeki süreçte bu gibi birçok projede yer almayı hedefliyoruz. Özkaynaklarımızın yaklaşık yüzde 30’unu yatırım olarak kullanacağız” dedi. Ce-Tek Nozzle Spray Ege Satış ve Ar-Ge Müdürü Oğuzhan Aslan da tesis kurulumunda kullandıkları A kalite malzemeler ve projeleriyle sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Aslan, “Batı Anadolu Grubu’na yaptığımız çalışma ile bu sektördeki bilgi ve birikimimizi başka projelere de katkı vererek devam ettirmeyi amaçlıyoruz” dedi.