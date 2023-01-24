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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyçelik Gestamp’ın fabrikasını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenleri kapsamında Beyçelik Gestamp’ın Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) bulunan kalıp fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.

Şirketler 24.01.2023, 00:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyçelik Gestamp’ın fabrikasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans yo­luyla katıldığı açılış törenine Sanayi ve Tekno­loji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilim Sa­nayi İl Teknoloji Müdürü Latif Deniz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, TEKNOSAB Bölge Müdürü İl­ker Er, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbra­him Burkay ve Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ile Beyçelik Gestamp Yönetim Ku­rulu Başkanı Baran Çelik katılım gösterdi.

#Beyçelik #Gestamp #TEKNOSAB
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