Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyçelik Gestamp’ın fabrikasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans yo­luyla katıldığı açılış törenine Sanayi ve Tekno­loji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilim Sa­nayi İl Teknoloji Müdürü Latif Deniz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, TEKNOSAB Bölge Müdürü İl­ker Er, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbra­him Burkay ve Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ile Beyçelik Gestamp Yönetim Ku­rulu Başkanı Baran Çelik katılım gösterdi.