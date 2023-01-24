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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyçelik Gestamp’ın fabrikasını açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenleri kapsamında Beyçelik Gestamp’ın Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) bulunan kalıp fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.
Şirketler 24.01.2023, 00:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans yoluyla katıldığı açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilim Sanayi İl Teknoloji Müdürü Latif Deniz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, TEKNOSAB Bölge Müdürü İlker Er, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik ile Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik katılım gösterdi.
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