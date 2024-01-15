Çocuk Her Yerde Çocuk

5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasına ulaşan Çilek’in paylaştığı verilere göre; dünyanın birçok ülkesindeki ebeveynler, çocuklarının odası için mobilya seçerken öncelikle güvenli ve kaliteli olmasını önemsiyor, buna göre karar veriyor.

Uzak Doğu’daki aileler daha küçük metrekareler nedeniyle işlevsel ürünleri tercih ediyor.Soğuk ülkelerde üçlü ranza talepleri daha sık görünürken, sıcak ülkelerin çocukları için yatakların geniş olanı tercih ediliyor. Kuzey Amerika’daki evlerin çocuk odasında sıklıkla gömme dolap bulunduğu için aileler dolap harici olan ürünlerimizi karyola, şifonyer ve ders çalışma masalarını tercih ediyor. Avrupalı çocuklar en çok arabalı karyolayı tercih ediyor.