ÇİLEK’ten yeni Loof serisi

Yeni bir yılı yeni serisiyle karşılayan Çilek, şehrin karmaşası içerisinde huzurlu bir nefes aldıracak Loof ile odalara dinlendirici bir atmosfer sunuyor. Yalın çizgileriyle günün bütün yorgunluğunu unutturan Loof serisi benzersiz özellikleri ile ön plana çıkıyor. Doğallığa vurgu yapan yeşil ve meşe tonlarıyla sakin bir ortam sunarken hazeran detaylarıyla bütünleyici bir şıklık kazandırıyor. Hazeranın tüm çekiciliğinin vurgulandığı Loof serisinde sağlık, dayanıklılık ve güvenlik ön planda tutuluyor.