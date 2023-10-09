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Çilek, yeni ürün teknolojilerini tanıttı

Türkiye’nin dünyaya açılan markası olan ve çocukların hayal güçleri ile gelişen Çilek, Türkiye’deki bayileri ile bir araya gelerek iş birliklerini güçlendiriyor.

Şirketler 09.10.2023, 18:30
Çilek, yeni ürün teknolojilerini tanıttı

Düşle mottosuyla gençlerin ve ço­cukların hayallerini süsleyen öz­gün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, deneyimlerini, yeni ürün ve teknolojilerini ve sektör­deki son gelişmeleri tüm pay­daşlarına aktarabilmek hede­fiyle “Bayi Buluşmaları” etkinlik dizisini hayata geçirdi.

Dünyanın birçok noktasında; 5 kıtada ve 71 ülkede milyon­larca çocuğun düşlerini gerçek­leştirdiklerini söyleyen Çilek Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Muzaffer Çilek, Türki­ye’nin dört bir yanından gelen bayile­rini ağırladıklarını ifade etti. Çilek, “Toplamda 2 ay süren bu etkinlikler sı­rasında, bayilerimiz Çilek’in üretim sü­reçlerini yakından inceledi. Tasarım merkezimizdeki yenilikçi projeleri gördü ve sektördeki son trendler hak­kında bilgi edindi. Aynı zamanda Çilek yönetimi ile yapılan toplantılarda işbirliği fırsatları tartışıldı ve değerli fikir alışverişleri gerçekleşti. Bu etkinlikler, Çilek ailesi olarak bizim için bü­yük bir memnuniyet kaynağı oldu. Tüm paydaşlarımıza, katı­lımları ve destekleri için teşek­kür ederiz.

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, “Çilek Akademi bünyesinde tüm şirket ve bayi çalışanlarımıza özel eği­tim ve gelişim programları uygu­luyoruz. Çilek kültürü ile yetişmiş, sü­rekli gelişime inanan, yeniliğe ve değişime açık, ilham veren, enerjisi yüksek genç yöneticilerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” şek­linde konuştu.

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