Çilek, yeni ürün teknolojilerini tanıttı

Düşle mottosuyla gençlerin ve ço­cukların hayallerini süsleyen öz­gün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, deneyimlerini, yeni ürün ve teknolojilerini ve sektör­deki son gelişmeleri tüm pay­daşlarına aktarabilmek hede­fiyle “Bayi Buluşmaları” etkinlik dizisini hayata geçirdi.

Dünyanın birçok noktasında; 5 kıtada ve 71 ülkede milyon­larca çocuğun düşlerini gerçek­leştirdiklerini söyleyen Çilek Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Muzaffer Çilek, Türki­ye’nin dört bir yanından gelen bayile­rini ağırladıklarını ifade etti. Çilek, “Toplamda 2 ay süren bu etkinlikler sı­rasında, bayilerimiz Çilek’in üretim sü­reçlerini yakından inceledi. Tasarım merkezimizdeki yenilikçi projeleri gördü ve sektördeki son trendler hak­kında bilgi edindi. Aynı zamanda Çilek yönetimi ile yapılan toplantılarda işbirliği fırsatları tartışıldı ve değerli fikir alışverişleri gerçekleşti. Bu etkinlikler, Çilek ailesi olarak bizim için bü­yük bir memnuniyet kaynağı oldu. Tüm paydaşlarımıza, katı­lımları ve destekleri için teşek­kür ederiz.

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, “Çilek Akademi bünyesinde tüm şirket ve bayi çalışanlarımıza özel eği­tim ve gelişim programları uygu­luyoruz. Çilek kültürü ile yetişmiş, sü­rekli gelişime inanan, yeniliğe ve değişime açık, ilham veren, enerjisi yüksek genç yöneticilerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” şek­linde konuştu.