Çilek, yeni ürün teknolojilerini tanıttı
Türkiye’nin dünyaya açılan markası olan ve çocukların hayal güçleri ile gelişen Çilek, Türkiye’deki bayileri ile bir araya gelerek iş birliklerini güçlendiriyor.
Düşle mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen özgün tasarımlarıyla bir dünya markası olan Çilek Mobilya, deneyimlerini, yeni ürün ve teknolojilerini ve sektördeki son gelişmeleri tüm paydaşlarına aktarabilmek hedefiyle “Bayi Buluşmaları” etkinlik dizisini hayata geçirdi.
Dünyanın birçok noktasında; 5 kıtada ve 71 ülkede milyonlarca çocuğun düşlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bayilerini ağırladıklarını ifade etti. Çilek, “Toplamda 2 ay süren bu etkinlikler sırasında, bayilerimiz Çilek’in üretim süreçlerini yakından inceledi. Tasarım merkezimizdeki yenilikçi projeleri gördü ve sektördeki son trendler hakkında bilgi edindi. Aynı zamanda Çilek yönetimi ile yapılan toplantılarda işbirliği fırsatları tartışıldı ve değerli fikir alışverişleri gerçekleşti. Bu etkinlikler, Çilek ailesi olarak bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı oldu. Tüm paydaşlarımıza, katılımları ve destekleri için teşekkür ederiz.
Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, “Çilek Akademi bünyesinde tüm şirket ve bayi çalışanlarımıza özel eğitim ve gelişim programları uyguluyoruz. Çilek kültürü ile yetişmiş, sürekli gelişime inanan, yeniliğe ve değişime açık, ilham veren, enerjisi yüksek genç yöneticilerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.
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Ekim 2023