Çilek ile çocuklar güvende

Çilek, bebek ve çocukların güvenliği için kavisli kenarlara sahip beşikler ve karyolalar üretiyor. Çocuklara erken yaşta oynayabilecekleri, yataklarındayken de eğlenebilecekleri oyun seçenekleri sunuyor. Çocuk odalarında en önemli unsurlar; ürünlerin sağlıklı, güvenli ve ergonomik olması, komodin, şifonyer ve masaların kenar köşelerinin yuvarlak olması. Aynı zamanda uluslararası kabul görmüş standartlardaki gerekli testlerden geçmesine de dikkat edilmeli.

Özgün tasarım ve güvenli ürün üretme konusunda dünyada öncü markalar arasında yer alan Çilek; ürün ambalajından tüm malzemelere kadar dünyada kabul gören sertifikalara sahip ürünleriyle çocuk sağlığını önceliklendirerek üretim yapıyor. Ebeveynler, özgün tasarımları ve çocuk güvenliğini önceliklendiren bir dünya markası olan Çilek’in ürünlerini tercih ederek, çocuklarına güvenli ve eğlenceli odalar oluşturuyor ve onları başarılı bir geleceğe hazırlıyor.