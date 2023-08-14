CEV’den Hatay’a eğitim kampüsü

Bursa’da 35 yılda on binlerce ço­cuk ve gence eğitim vererek sana­yinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman­ların yetiştirilmesine katkıda bulunan Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ha­tay’da faaliyetlerini sürdüre­ceği eğitim kampüsü inşa ediyor.

Eğitim ve istihdam prog­ramlarının yanı sıra kamu ya­rarına çalışmalarını sürdüren CEV, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezinde ka­lifiye ve ara eleman yetiştir­mek amacıyla kuruluşundan bu yana 35 yılda 35 bin 837 kişiye mes­lek edindirme, katmanlı üretim mü­hendisliği, veri bilimci yetiştirme ve ku­luçka programları eğitimleri ile hibe desteklerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şu­bat’taki depremlerden etkilenen illerde yaşayan gençler için harekete geçen vakıf, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu eğitim kompleksi inşa ediyor.

CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Milli Eğitim Bakanlı­ğına en çok hangi bölgede ihti­yaç olduğunu sorduk. Sağ olsun­lar kendileri bize Hatay’ın Kırıkhan ilçesini gösterdiler. Biz de liseye kadar her seviyedeki çocuğumuzun ve gencimizin ha­yatına dokunmanın daha fay­dalı olacağını düşünerek Kırık­han’da bir kampüs içinde 4 okul yapıyoruz. Okulumuzda eğitim gören 1000 öğrenci olacak. Hepsi Anadolu mimarisine özgü yapılan, tek katlı yapılar. Kırıkhan’da işimiz hiç bit­meyecek. Artık orası da deprem bölgesi de bizim için önemli bölge. Orada Coş­kunöz Eğitim Vakfının farklı meslek edindirme projelerine de başlayacağız” dedi.