CEV’den Hatay’a eğitim kampüsü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla çalışma başlatan Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfının, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 okuldan oluşacak kampüsünün gelecek ay hizmete alınması planlanıyor.
Bursa’da 35 yılda on binlerce çocuk ve gence eğitim vererek sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunan Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da faaliyetlerini sürdüreceği eğitim kampüsü inşa ediyor.
Eğitim ve istihdam programlarının yanı sıra kamu yararına çalışmalarını sürdüren CEV, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezinde kalifiye ve ara eleman yetiştirmek amacıyla kuruluşundan bu yana 35 yılda 35 bin 837 kişiye meslek edindirme, katmanlı üretim mühendisliği, veri bilimci yetiştirme ve kuluçka programları eğitimleri ile hibe desteklerinde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerde yaşayan gençler için harekete geçen vakıf, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu eğitim kompleksi inşa ediyor.
CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Milli Eğitim Bakanlığına en çok hangi bölgede ihtiyaç olduğunu sorduk. Sağ olsunlar kendileri bize Hatay’ın Kırıkhan ilçesini gösterdiler. Biz de liseye kadar her seviyedeki çocuğumuzun ve gencimizin hayatına dokunmanın daha faydalı olacağını düşünerek Kırıkhan’da bir kampüs içinde 4 okul yapıyoruz. Okulumuzda eğitim gören 1000 öğrenci olacak. Hepsi Anadolu mimarisine özgü yapılan, tek katlı yapılar. Kırıkhan’da işimiz hiç bitmeyecek. Artık orası da deprem bölgesi de bizim için önemli bölge. Orada Coşkunöz Eğitim Vakfının farklı meslek edindirme projelerine de başlayacağız” dedi.