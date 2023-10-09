Ce-Tek PaintExpo Eurasia’ya katıldı

Kaplama ve yüzey işlem teknolojileri üreticileri İs­tanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Ekim 2023 tarihle­rinde bir araya geldi. Spray nozul’da sanayinin çözüm ortağı olan Ce-Tek Spray Nozzle, PaintExpo Eurasia’ya katılarak son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Ce-Tek Nozzle Kuru­cusu Cemre Tekeli, Av­rupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerine gerçekleştirdikleri ihracatın yanı sıra ülkemizde de birçok önemli kuruluşun çözüm ortağı oldukları­nın altını çizdi.