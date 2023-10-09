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Ce-Tek PaintExpo Eurasia’ya katıldı
Avrasya’nın önde gelen Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia ve Yüzey İşlem Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia, güçlerini birleştirerek endüstriyel kaplama teknolojileri ve yüzey işlemleri sektöründe sinerji yarattı.
Şirketler 09.10.2023, 18:36
Kaplama ve yüzey işlem teknolojileri üreticileri İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde bir araya geldi. Spray nozul’da sanayinin çözüm ortağı olan Ce-Tek Spray Nozzle, PaintExpo Eurasia’ya katılarak son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Ce-Tek Nozzle Kurucusu Cemre Tekeli, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerine gerçekleştirdikleri ihracatın yanı sıra ülkemizde de birçok önemli kuruluşun çözüm ortağı olduklarının altını çizdi.
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