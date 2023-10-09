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Ce-Tek PaintExpo Eurasia’ya katıldı

Avrasya’nın önde gelen Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia ve Yüzey İşlem Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia, güçlerini birleştirerek endüstriyel kaplama teknolojileri ve yüzey işlemleri sektöründe sinerji yarattı.

Şirketler 09.10.2023, 18:36
Ce-Tek PaintExpo Eurasia’ya katıldı

Kaplama ve yüzey işlem teknolojileri üreticileri İs­tanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Ekim 2023 tarihle­rinde bir araya geldi. Spray nozul’da sanayinin çözüm ortağı olan Ce-Tek Spray Nozzle, PaintExpo Eurasia’ya katılarak son teknoloji ürünlerini sergiledi.

Ce-Tek Nozzle Kuru­cusu Cemre Tekeli, Av­rupa, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerine gerçekleştirdikleri ihracatın yanı sıra ülkemizde de birçok önemli kuruluşun çözüm ortağı oldukları­nın altını çizdi.

#CeTek
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