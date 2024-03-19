BKM Bursa Kalıp Merkezi’nden inovatif çözümler

BKM Bursa Kalıp Merkezi, 2005 yılında sac metal ve plastik kalıplarına yönelik otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerin standart kalıp malzemeleri ihtiyaçlarını yerli üretim ile karşılamak üzere faaliyete başladı. Firmadan yapılan açıklamada, faaliyetlere ilişkin olarak şunlar kaydedildi:

“2012 yılında HYSON markasının gazlı kalıp yaylarının Türkiye’deki ilk satış temsilcisi olan firmamız, 2023 yılı itibari ile ise Kaller markasının da ülkemizdeki satış temsilciliğine başlamıştır. BKM, pres kuvvet kontrol sistemleri, kamlar, delme ekipmanları, kalıp taşıma ve merkezleme elemanları gibi çeşitli standart parçaların da üretimini ve sektörde öncü, onaylı markaların satışlarını gerçekleştirmektedir. Firma olarak kalıp standart parçalarının üretiminde ve satışındaki gayemiz, müşterilerimize öncelikle emniyetli ürünler sunarak güvenli çalışma ortamı sağlamak, kalıp maliyetleri ile birlikte parça başına düşen birim maliyetleri azaltarak verimlilik artışı için inovatif çözümler sunmaktır. Bu bağlamda firmamız kalıp üreticilerine yönelik teknik bir etkinlik düzenleme fikri ile yola çıkmıştır.

Kaller Türkiye lansmanı

9 Mart’ta Bursa’da gerçekleşen Kaller Türkiye lansmanında, Kaller firmasından katılan temsilciler ile birlikte sektörde yer alan OEM’lere, kalıp üretimi gerçekleştiren ve seri parça imalatı yapan firmalara, gazlı kalıp yayları ile ilgili güvenlik önlemleri, uygulama örnekleri ve Kaller’in yeni nesil ürünler ile ilgili detaylı bilgiler aktarılmıştır.“