Beyçelik’te liderlik gelişim programı başladı
Beyçelik Holding, Grup bünyesinde bulunan şirketlerinde orta ve üst yöneticileri için Liderlik Gelişim Programını 27 Ocak’ta yaptığı lansman ile hayata geçirdi.
Beyçelik Holding, Grup bünyesinde bulunan şirketlerinde orta ve üst yöneticileri için Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi. Programın lansman etkinliği 27 Ocak tarihinde Bursa Podyum Davet’te gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beyçelik Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mesut M. Cengiz; “Liderlere yaptığımız yatırımı önemsiyoruz. Liderlik becerilerimizi masaya yatıracağımız, 6 ay sürecek olan bu keyifli gelişim programının sonunda şirketlerimizde liderlik yapan sizlerin kendinize değer katacak birtakım özellikler kazanacağına inanıyorum” dedi.
Programın kapsamlı tanıtımından sonra etkinlik Basketbol Koçu, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz’ın insan yönetimi, uzmanlaşma, liderlik, takım olgusu ve iş disiplini konu başlıklarını içeren konuşması ile son buldu.