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Beyçelik’te liderlik gelişim programı başladı

Beyçelik Holding, Grup bünyesinde bulunan şirketlerinde orta ve üst yöneticileri için Liderlik Gelişim Programını 27 Ocak’ta yaptığı lansman ile hayata geçirdi.

Şirketler 07.02.2023, 00:03
Beyçelik’te liderlik gelişim programı başladı

Beyçelik Holding, Grup bünyesinde bu­lunan şirketlerinde orta ve üst yöneticileri için Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi. Programın lansman etkinliği 27 Ocak tarihinde Bursa Podyum Davet’te gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşma­sını yapan Beyçelik Holding İnsan Kay­nakları Direktörü Mesut M. Cengiz; “Liderlere yaptığımız yatırımı önemsiyo­ruz. Liderlik becerilerimizi masaya yatıra­cağımız, 6 ay sürecek olan bu keyifli gelişim programının sonunda şirketleri­mizde liderlik yapan sizlerin kendinize değer katacak birtakım özellikler kazana­cağına inanıyorum” dedi.

Programın kapsamlı tanıtımından sonra etkinlik Basketbol Koçu, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz’ın insan yönetimi, uzmanlaşma, liderlik, takım olgusu ve iş disiplini konu başlıklarını içeren konuş­ması ile son buldu.

#Beyçelik
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