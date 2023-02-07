Beyçelik’te liderlik gelişim programı başladı

Beyçelik Holding, Grup bünyesinde bu­lunan şirketlerinde orta ve üst yöneticileri için Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi. Programın lansman etkinliği 27 Ocak tarihinde Bursa Podyum Davet’te gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşma­sını yapan Beyçelik Holding İnsan Kay­nakları Direktörü Mesut M. Cengiz; “Liderlere yaptığımız yatırımı önemsiyo­ruz. Liderlik becerilerimizi masaya yatıra­cağımız, 6 ay sürecek olan bu keyifli gelişim programının sonunda şirketleri­mizde liderlik yapan sizlerin kendinize değer katacak birtakım özellikler kazana­cağına inanıyorum” dedi.

Programın kapsamlı tanıtımından sonra etkinlik Basketbol Koçu, TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz’ın insan yönetimi, uzmanlaşma, liderlik, takım olgusu ve iş disiplini konu başlıklarını içeren konuş­ması ile son buldu.