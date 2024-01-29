Bemis’in gurur dolu 30. Yılı

Bemis Teknik Elektrik, endüstriyel elektrik ürünleri alanında kaliteli ürünleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde öncü konumda bulunuyor. 1994 yılında kurulan firma, geçen 30 yıl içinde sürekli büyüme ve gelişme göstererek sektördeki etkileyici yerini sağlamlaştırdı. Bemis Bursa Organize Sanayi Bölgesinde modern üretim tesisi olan 11 bin metrekare kapalı alanda; yüzde yüz yerli üretimi ile 6 bin çeşit endüstriyel elektrik malzemesi üreterek 60 ülkeye ihraç etmektedir.

Bemis Teknik Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, "30 yıl önce küçük bir atölyede başladığımız bu yolculuk, bugün büyük bir aileye dönüştü. Bu süre zarfında, müşterilerimizden aldığımız güven ve çalışanlarımızın özverisi sayesinde pek çok başarıya imza attık. İlerleyen yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz" dedi. Güneş, “Bemis'in 30. yıl kutlaması, sektördeki başarılarına bir yenisini eklerken, geleceğe dönük daha büyük hedeflere ulaşma kararlılığıyla dolu bir vizyonun da habercisi oldu. Bu güçlü ekip, gelecek yıllarda da sektördeki etkileyici yerini koruyarak başarılarını sürdürmeyi hedefliyor” şeklinde konuştu.