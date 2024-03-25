BEMİS çevre dostu uygulamalarında örnek

Bemis Teknik Elektrik A.Ş., çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çeken bir başarıya imza attı. Firmanın sürdürülebilirlik ve çevre koruma çabaları, uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamak için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya layık görüldü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, şunları kaydetti:

"Bemis Teknik Elektrik A.Ş. olarak, çevre dostu uygulamalara büyük önem veriyor ve sürdürülebilirlik ilkelerini işletmemizin her alanında benimsiyoruz. ISO 14001:2015 Sertifikasını almak, çevreye olan taahhütlerimizi ve çabalarımızı resmi olarak tanımlamak adına bizim için son derece önemli bir adımdır. Bu sertifika, çevresel etkilerimizi sürekli olarak izlememizi ve azaltmamızı sağlayarak işletmemizin daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmamıza olanak tanıyacaktır."

ISO 14001:2015, çevre yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır ve kuruluşların çevresel performanslarını sürekli iyileştirmeleri ve çevresel etkilerini azaltmaları için bir çerçeve sunar.