BEFAŞ, RITTAL Tanıtım Otobüsü’nü ağırladı

Ülke genelinde önemli endüstri şehir­lerini ziyaret eden ve Bursa programı kapsamında Nilüfer Ticaret Merke­zi’ndeki BEFAŞ Mekatronik’in önüne konuşlandırılan RITTAL tanıtım oto­büsü bir gün boyunca ürünlerini sergi­ledi. Bursa’da sanayinin güçlü çözüm ortağı durumunda olan BEFAŞ Mekat­ronik’in ev sahipliğinden ve kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduk­larını söyleyen RITTAL Bursa sorumlusu Özgür Gültekin, “Bursa büyük bir üretim ve endüstri merkezi duru­munda. BEFAŞ Mekatronik de bizim çok önemli bayilerimiz arasında yer alı­yor. Endüstri ve IT için sınırsız seçenek­ler sunan RITTAL’ın panolar, güç dağı­tımı, iklimlendirme, otomasyon sistemleri, BT altyapısı ve aksesuarla­rını Bursa’da tanıttık” dedi.