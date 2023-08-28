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BEFAŞ, RITTAL Tanıtım Otobüsü’nü ağırladı

Sanayinin ihtiyacı olan endüstriyel elektrik ve mekanik ürünlerin tedarikini sağlamak üzere 2001 yılında kurulan ve sektörel ayrım yapmaksızın bütün üretim alanlarında fabrikalar ile işletmelere hizmet veren BEFAŞ Mekatronik, bayisi olduğu RITTAL’in tanıtım otobüsünü ağırladı.

Şirketler 28.08.2023, 15:53
BEFAŞ, RITTAL Tanıtım Otobüsü’nü ağırladı

Ülke genelinde önemli endüstri şehir­lerini ziyaret eden ve Bursa programı kapsamında Nilüfer Ticaret Merke­zi’ndeki BEFAŞ Mekatronik’in önüne konuşlandırılan RITTAL tanıtım oto­büsü bir gün boyunca ürünlerini sergi­ledi. Bursa’da sanayinin güçlü çözüm ortağı durumunda olan BEFAŞ Mekat­ronik’in ev sahipliğinden ve kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduk­larını söyleyen RITTAL Bursa sorumlusu Özgür Gültekin, “Bursa büyük bir üretim ve endüstri merkezi duru­munda. BEFAŞ Mekatronik de bizim çok önemli bayilerimiz arasında yer alı­yor. Endüstri ve IT için sınırsız seçenek­ler sunan RITTAL’ın panolar, güç dağı­tımı, iklimlendirme, otomasyon sistemleri, BT altyapısı ve aksesuarla­rını Bursa’da tanıttık” dedi.

#BEFAŞ
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