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BEFAŞ, RITTAL Tanıtım Otobüsü’nü ağırladı
Sanayinin ihtiyacı olan endüstriyel elektrik ve mekanik ürünlerin tedarikini sağlamak üzere 2001 yılında kurulan ve sektörel ayrım yapmaksızın bütün üretim alanlarında fabrikalar ile işletmelere hizmet veren BEFAŞ Mekatronik, bayisi olduğu RITTAL’in tanıtım otobüsünü ağırladı.
Şirketler 28.08.2023, 15:53
Ülke genelinde önemli endüstri şehirlerini ziyaret eden ve Bursa programı kapsamında Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki BEFAŞ Mekatronik’in önüne konuşlandırılan RITTAL tanıtım otobüsü bir gün boyunca ürünlerini sergiledi. Bursa’da sanayinin güçlü çözüm ortağı durumunda olan BEFAŞ Mekatronik’in ev sahipliğinden ve kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyleyen RITTAL Bursa sorumlusu Özgür Gültekin, “Bursa büyük bir üretim ve endüstri merkezi durumunda. BEFAŞ Mekatronik de bizim çok önemli bayilerimiz arasında yer alıyor. Endüstri ve IT için sınırsız seçenekler sunan RITTAL’ın panolar, güç dağıtımı, iklimlendirme, otomasyon sistemleri, BT altyapısı ve aksesuarlarını Bursa’da tanıttık” dedi.
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