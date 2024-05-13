İrman, "Bir His Yolculuğu" başlıklı söyleşisinde öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir heyecan ve özel bir deneyim olduğunu belirtti. Amacının gençlerle bir araya gelerek hayat tecrübelerini paylaşmak olduğunu vurgulayan İrman, hatalardan ders çıkararak başarıya giden yolun nasıl olduğunu gençlere aktarmayı hedeflediğini ifade etti. İrman duygularını şöyle dile getirdi:

“Derdim kuru bilgi ile değil, yaş ve yaşanmış bilgiyledir. Bu yüzden benim de hayat felsefem olan, Sokrates'in ‘Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir’ sözü ile başlar sunumum. Her bir deneyimde, gençlerle bir araya gelip hayatımın tecrübelerini paylaşmak, onların geleceklerine ufuk açıcı bir etki yapma fırsatı buluyorum. İnanıyorum ki, doğru yönlendirmeler ve ilham verici hikayeler, büyük bir potansiyeli ortaya çıkarabilir ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayabilir. Bu vesile ile ben de bir kişiye bile ilham olabilmişsem, umut vermişsem, ne mutlu bana.”