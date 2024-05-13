Ege İhracatçıları Birliği’nde düzenlenen törende, kanatlı sektöründe en çok ihracat yapan üçüncü firma olarak büyük bir başarı elde eden Keskinoğlu adına ödülleri, İhracat Müdürü İlker Dinçer aldı.

Çalışmalarının takdir edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Dinçer, “Ödüller bizi motive ediyor ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor” dedi. Dinçer, halen 66 ülkeye 100’ün üzerinde ürün çeşidi ile ihracat ağının her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

Ege İhracatçıları Birliği, su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, bal, süt ve süt ürünleri gruplarında en iyi ihracat performansı sergileyen ilk 5 firmayı her yıl ödüllendiriyor.