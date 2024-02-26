Ayhan Denizci Meksika’da

Tekstil üretimi ve pazarlaması alanında 30 yıla yakın tecrübeye sahip ve ürünlerini dünyanın 53 ülkesine ihraç eden Ayhan Denizci, Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden birine sahip ve dünyanın 5. büyük gelişmekte olan pazarı olan Meksika’daki ticari heyet programına katıldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizasyonu ile 19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında Meksika iş gezisi programına katıldı. Mexico City’de düzenlenen organizasyonda B2B görüşmeleri sayesinde Türk ihracatçıları, yabancı alım heyetleri ile bir araya gelerek ürünlerini tanıtma imkanı buldular.

Uzak Doğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar Türk bayrağını taşıyan ürünlerini dünyanın 53 ülkesine ihraç ettiklerini ifade eden Ayhan Denizci, dünyanın her yerinde düzenlenen organizasyonlara katılarak farklı pazarlara yönelik en doğru ve en uygun ürünleri piyasaya sunduklarını söyledi.