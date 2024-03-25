Altıntaş: Dış ticarette büyük fırsatlar var

Altıntaş, dış ticaretin Türkiye’nin kalkınması için büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye jeopolitik konumuyla dış ticarette büyük fırsatlar barındırıyor. Dış ticaret potansiyelimizi geliştirmek için de yetişmiş kadrolara ihtiyaç var. Bu alanda eğitim gören öğrenciler kendilerini iyi geliştirirlerse parlak bir kariyer onları bekliyor” dedi. Altıntaş, şöyle devam etti: “Dış ticaret çok geniş bir iş alanına sahip. Sizler de eğitim gördüğünüz bölüm itibariyle birer dış ticaret uzmanı adayısınız. Gümrük müşavirliği, depo, antrepo, yurt içi nakliye, uluslararası nakliye, kara, deniz ve hava nakliyesi, satış, pazarlama, forworder firmalar hepsi dış ticaretin birer unsurudur ve sizler bu işlerin hepsini yapabilirsiniz. Dış ticaret bir döviz kaynağıdır ve her dönem cari dengeye olumlu etkiler sağlamaktadır. Dışarıya ne kadar az bağımlı olup ihracat yaparsak o kadar çok cari fazla veririz.”