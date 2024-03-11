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Alpiş İnşaat ev sahibi yapıyor
1994 yılından günümüze yaptığı seçkin konut ve işyeri projeleriyle güven ve kalitede marka olan Alpiş İnşaat, 18 aydan 84 aya kadar şirket içi taksit fırsatlarını uygun vadelerle sunan kampanyalarıyla yatırım yapmak ve ev sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.
Şirketler 11.03.2024, 21:58
Alpiş İnşaat, 2023 yılında Efsane Sonbahar kampanyasının ardından ticari alanlar ve dubleks daireler için başlattığı özel kampanyalarla vatandaşa ödeme kolaylığı sunmuştu. Yeni yılla birlikte kampanya ağını genişleten Alpiş İnşaat, 18 aydan 84 aya kadar şirket içi taksit fırsatları sunuyor.
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