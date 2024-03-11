Alpiş İnşaat ev sahibi yapıyor

Alpiş İnşaat, 2023 yılında Efsane Sonbahar kampanyasının ardından ticari alanlar ve dubleks daireler için başlattığı özel kampanyalarla vatandaşa ödeme kolaylığı sunmuştu. Yeni yılla birlikte kampanya ağını genişleten Alpiş İnşaat, 18 aydan 84 aya kadar şirket içi taksit fırsatları sunuyor.