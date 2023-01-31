Akrida 2023’e hazır

Programda Akrida Tekstil’in 2022 yılı performansı değerlendirilirken, 2023 yılına yönelik hedefleri belirlendi. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akrida Tekstil Genel Müdürü Yavuz Özdemir, “Ulaştığımız hedeflerde olduğu gibi, ulaşacağımız hedeflerimizde de değerlerimizi asla çiğnemeden, insana değer vererek ulaşmamız gerektiğini ısrarla yineledik. Misyonumuza ve vizyonumuza uygun gelişim göstermenin faydalarını kuruluşumuzdan bu zamana gördüğümüz üzere her zaman göreceğimizin inancındayız” dedi.

Özdemir, “Sağlam adımlar ile ilerlemeyi seviyoruz. Bu doğrultuda aldığımız eğitimlerin, yaptığımız organizasyonların, katıldığımız seminerlerin ve fuarların bizi her zaman ileriye taşıdığının ve taşıyacağının farkındayız. Ülkemiz için değer üretmeye her zaman devam edeceğiz, heyecan dolu bir yıl bizi bekliyor” diye konuştu.