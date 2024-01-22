Akiş Boya 68. yılını kutladı

Akiş Boya, 68 yıllık birikimiyle dünya genelinde iz bırakırken, bu özel yılı unutulmaz bir geceyle taçlandırdı. 10, 20 ve 30 yıllık çalışanlarına çeşitli hediyeler veren Akiş Boya, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, Akiş Boya ailesinin birer köşe taşı olan Mali Müşavir Recep Yavaş ve Avukat Kemal Aslan'a, 40 yılı aşan süredir süregelen katkıları için özel hazırlanan hediyeler, Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkanı Ali İyigüllü tarafından gurur ve teşekkür dolu bir törenle takdim edildi.

TEKNOSAB fabrika projelerini ve Akiş Boya'nın küresel büyüme hızını anlatan Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü, “Akiş Boya, sadece Bursa'da kendi markası ile ön plana çıkan bir yerel markadan, dünyanın dört bir yanına büyük markalara üretim yapan bir üretim üssüne dönüştü” dedi.