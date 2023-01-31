Akademik ve bilimsel işbirliği protokolü yenilendi

Eğitim-öğretim yılı içerisinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine lise tarafından önerilecek konularda bilimsel çalışma yapılması için program ve proje içerik­lerinin de hazırlanmasını kapsayan iş­birliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Özel Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üni­versitesi’nin şehrin ortak aklını temsil ettiğine vurgu yaparak; “Bizim temel görevlerimiz arasında topluma hizmet vermek var. Görev süremiz içerisinde yapılan protokol sayısı 300’e yaklaştı. Her kesimle ortak projeler yürütüyoruz” dedi.