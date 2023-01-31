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Akademik ve bilimsel işbirliği protokolü yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Özel Uludağ Koleji ile eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliğini yeniledi. 4 yıl önce başlatılan ortak çalışma kültürünün, yapılan anlaşma ile yeni projeler ortaya çıkarması hedefleniyor.

Şirketler 31.01.2023, 00:07
Akademik ve bilimsel işbirliği protokolü yenilendi

Eğitim-öğretim yılı içerisinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine lise tarafından önerilecek konularda bilimsel çalışma yapılması için program ve proje içerik­lerinin de hazırlanmasını kapsayan iş­birliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Özel Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üni­versitesi’nin şehrin ortak aklını temsil ettiğine vurgu yaparak; “Bizim temel görevlerimiz arasında topluma hizmet vermek var. Görev süremiz içerisinde yapılan protokol sayısı 300’e yaklaştı. Her kesimle ortak projeler yürütüyoruz” dedi.

#BUÜ #Özel Uludağ Koleji
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