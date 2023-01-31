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Akademik ve bilimsel işbirliği protokolü yenilendi
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Özel Uludağ Koleji ile eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliğini yeniledi. 4 yıl önce başlatılan ortak çalışma kültürünün, yapılan anlaşma ile yeni projeler ortaya çıkarması hedefleniyor.
Şirketler 31.01.2023, 00:07
Eğitim-öğretim yılı içerisinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine lise tarafından önerilecek konularda bilimsel çalışma yapılması için program ve proje içeriklerinin de hazırlanmasını kapsayan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Özel Uludağ Koleji Kurucusu Tekin Çanga imza attı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin şehrin ortak aklını temsil ettiğine vurgu yaparak; “Bizim temel görevlerimiz arasında topluma hizmet vermek var. Görev süremiz içerisinde yapılan protokol sayısı 300’e yaklaştı. Her kesimle ortak projeler yürütüyoruz” dedi.
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