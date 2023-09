Ahşaba atılan imza: PMD

1997 yılından bu yana başarılı bir geçmişe sahip olan şirket, ahşap­tan okul laboratuvarlarından tarihi eser restorasyonlarına, endüstriyel pa­letlerden oyun parklarına kadar her alanda uzmanla­şan kadrosuyla ahşaba hayat ve­riyor. PBD başa­rılı ve eşsiz proje­leriyle Türkiye ve dünyada tak­dir uyandırıyor.

Bursa merkezli ahşap imalat şir­keti Park Bahçe Donanım Hizmetleri (PBD), Türki­ye’nin geleceğine yönelik eğitim sektö­rünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebi­lecek şekilde branşlaşan anlayışıyla ve teknik kadrosuyla 1997 yılından bu yana hizmet veriyor.

İstanbul Bakırköy’de inşaat sektö­ründe başlayan ve birçok projeye imza atan Doğan İnşaat İç ve Dış Ticaret Kol­lektif Şirketi’nin kurucusu Ahmet Tu­ran Toy’un emekliliğe ayrılması ile bir­likte Yalçın Toy tarafından kurumsal kimlik kazandırılan PBD, Türkiye’de ahşap, konut ve tarihi eser restorasyon projelerinden sorumlu çalışmalarını sürdürüyor. PBD, Kayapa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde 10 bin metrekaresi açık, 4 bin metre­karesi kapalı alan olmak üzere top­lam 14 bin metre­karelik bir alanda 1999 yılından bu­güne faaliyet gös­teriyor. Ahşap imalat işleme üze­rine her türlü ma­kine parkuru mevcut olan PBD, yaklaşık 70 çalışanıyla hizmet veriyor. Kuruluş amacı çocuk oyun parkları yapmak olan köklü firma, 2000 yılından itibaren eğitim alanında ahşap hizmeti vermeye baş­ladı. Bugün ise dünyanın pek çok nok­tasında PBD imzasını görmek müm­kün. A’dan Z’ye her yapıyı Türkiye’nin her köşesine kazandıran PBD’nin Yöne­tim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, firma olarak yurt dışı faaliyetlerini artırma hedefinde olduklarını söyledi.