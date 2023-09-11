Ahşaba atılan imza: PMD
Park Bahçe Donanım Hizmetleri (PBD) hayata geçirdiği başarılı projelerle sektöründe adından övgüyle söz ettiriyor.
1997 yılından bu yana başarılı bir geçmişe sahip olan şirket, ahşaptan okul laboratuvarlarından tarihi eser restorasyonlarına, endüstriyel paletlerden oyun parklarına kadar her alanda uzmanlaşan kadrosuyla ahşaba hayat veriyor. PBD başarılı ve eşsiz projeleriyle Türkiye ve dünyada takdir uyandırıyor.
Bursa merkezli ahşap imalat şirketi Park Bahçe Donanım Hizmetleri (PBD), Türkiye’nin geleceğine yönelik eğitim sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde branşlaşan anlayışıyla ve teknik kadrosuyla 1997 yılından bu yana hizmet veriyor.
İstanbul Bakırköy’de inşaat sektöründe başlayan ve birçok projeye imza atan Doğan İnşaat İç ve Dış Ticaret Kollektif Şirketi’nin kurucusu Ahmet Turan Toy’un emekliliğe ayrılması ile birlikte Yalçın Toy tarafından kurumsal kimlik kazandırılan PBD, Türkiye’de ahşap, konut ve tarihi eser restorasyon projelerinden sorumlu çalışmalarını sürdürüyor. PBD, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekaresi açık, 4 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 14 bin metrekarelik bir alanda 1999 yılından bugüne faaliyet gösteriyor. Ahşap imalat işleme üzerine her türlü makine parkuru mevcut olan PBD, yaklaşık 70 çalışanıyla hizmet veriyor. Kuruluş amacı çocuk oyun parkları yapmak olan köklü firma, 2000 yılından itibaren eğitim alanında ahşap hizmeti vermeye başladı. Bugün ise dünyanın pek çok noktasında PBD imzasını görmek mümkün. A’dan Z’ye her yapıyı Türkiye’nin her köşesine kazandıran PBD’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, firma olarak yurt dışı faaliyetlerini artırma hedefinde olduklarını söyledi.