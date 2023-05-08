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Ahmet Atış: Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Atış Şirketler Grubu Ahmet Atış, 7 sektörde faaliyet gösteren bir grup olduklarını söyledi.
Şirketler 08.05.2023, 21:36
Gayrimenkul tarafında ihtiyacı belirleyip bu ihtiyaca yönelik çözümler ürettiklerini belirten Atış, Körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunun altını çizen Atış, “Biz kimsenin hareket etmediği bir ortamda 3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık. Bu çalışmaları yaparken yabacı yatırımcıyı da mümkün olduğu kadar Türkiye’ye çekmeye çabalıyoruz” dedi.
İki gün süren zirvede Atış Grup proje ve yatırımları katılımcılardan büyük ilgi gördü. Zirvenin son gününe katılan Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Atış Grup’un lounge alanını ziyaret etti.
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