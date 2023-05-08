Ahmet Atış: Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmeye çalışıyoruz

Gayrimenkul tarafında ihtiyacı be­lirleyip bu ihtiyaca yönelik çö­zümler ürettiklerini belirten Atış, Körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çalışmalarını sür­dürdüklerini söyledi. Türkiye’nin bir fır­satlar ülkesi olduğunun altını çizen Atış, “Biz kimsenin hareket etmediği bir ortamda 3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık. Bu çalışmaları yaparken yabacı yatırımcıyı da mümkün olduğu kadar Türkiye’ye çekmeye çabalıyoruz” dedi.

İki gün süren zirvede Atış Grup proje ve yatırımları katılımcılardan büyük ilgi gördü. Zirvenin son gününe katılan Almanya Eski Cumhurbaşkanı Chris­tian Wulff, Atış Grup’un lounge alanını ziyaret etti.