Abidin Usta’dan yeni şube

Bursa’nın yakından bildiği ve yemek sektöründe hizmet veren Abidin Usta, şube halkasına bir yenisini ekledi. Abidin Usta Os-manlı Sofrası’nın 6’ıncı şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Görük-le Kampusu içinde hizmet vermeye başladı.

Konuya ilişkin bilgi veren Örnek Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, Abidin Usta’nın 6’ıncı şubesini Gö-rükle’de açtıklarını kaydetti. Özen, şubelerden 4’ünün lokanta, 2’sinin de ekspres şube olduğunu belirtti. Özen, Bursalıların her Abidin Usta lokantasında, Osmanlı mutfağından 35-40 çeşit sulu yemek bulabildiklerini anlattı. Görükle’ye ilişkin Özen, “Bu-rada ciddi potansiyel var, neden olmasın dedik ve yeni şube-mizi Görükle’de açtık. Bu şubede 22 çalışanımız var. Açık alanla birlikte aynı anda 300 kişiye hizmet verebiliyoruz. 12 Şubat itiba-riyle hizmet vermeye başladık. Resmi açılış ise daha sonra ya-pılacak” dedi.

Gıda güvenliğinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Özen, kendi içlerinde aldıkları önlemlerin yanı sıra, kendilerini kanıtlamış tedarikçilerle de çalıştıklarını dile getirdi.

Sektörün sorunları

Abidin Şakir Özen, Örnek Yemek’te 360, Abidin Usta’da da yak-laşık 80 çalışanla hizmet verdiklerini kaydederken, sektörde en temel sorunlardan birinin, yüksek gıda enflasyonu nedeniyle fiyat tutturamamak olduğunu dile getirdi. Özen, bu nedenle fi-yat revizelerinin 1 yıldan 3 aya kadar düştüğünü aktardı. Sektö-rün diğer bir sorununun nitelikli personel olduğuna işaret eden Özen, bu sorunu aşmak için kendi bünyelerinde eğitim verdik-lerini ifade etti.