Sektörün deneyimli isimlerinden biri olan Sevim, mesleki birikimlerini ve sahadaki tecrübelerini geleceğin peyzaj mimarlarıyla paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundu.Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Fulya Akfidan Sevim , peyzaj mimarlığının yalnızca estetik tasarımlardan ibaret olmadığını, yaşam alanlarının sürdürülebilir, işlevsel ve çevreyle uyumlu şekilde planlanmasında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.Aynı zamanda PEYZAJDER Başkanlığını da yapan ve sunumunda, peyzaj projelerinin fikir aşamasından uygulama sürecine kadar geçen tüm evreleri detaylarıyla anlatan Fulya Akfidan Sevim, özellikle sahada karşılaşılan zorluklar, çözüm yöntemleri ve mesleki gelişim süreçleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi.

İnsan yaşamına dokunuyoruz

Akfidan Peyzaj Uygulama Yönetim Kurulu Başkanı Sevim, gençlerle bir araya gelmenin kendisi için son derece değerli olduğunu belirterek, “Peyzaj mimarlığı, insan yaşamına doğrudan dokunan ve kentlerin geleceğini şekillendiren önemli bir meslek alanıdır. Mesleğin geleceğini emanet edeceğimiz genç meslektaş adaylarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak büyük bir sorumluluk olduğu kadar büyük bir mutluluk da. Akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörün dinamiklerini yakından tanımaları açısından son derece önem taşıyor. Bu tür buluşmaların gençlerimizin kariyer yolculuklarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.Peyzaj mimarlığının son yıllarda iklim değişikliği, sürdürülebilir kentleşme ve yeşil altyapı uygulamaları gibi konularla daha da stratejik bir konuma geldiğine dikkat çeken Sevim, geleceğin şehirlerinin planlanmasında peyzaj mimarlarının etkin rol üstleneceğini ifade etti.