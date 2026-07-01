Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğine verdikleri stratejik önemi dile getirdi. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesinden biri olarak yer aldıklarını belirten Rektör Yılmaz, Bursa gibi devasa bir sanayi ekonomisine sahip bir şehirde bulunmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Yılmaz, bu tür güçlü ortaklıkların hem gençlerin kariyer yolculuğunu destekleyeceğini hem de ülkenin yerli üretim gücüne bilimsel katkı sunacağını ifade ettiBALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, üniversite yönetiminin vizyoner ve samimi yaklaşımı sayesinde kurumlar arası ilişkilerin çok daha güçlü bir boyuta ulaştığını vurguladı. İskenderoğlu, iş dünyasının nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacına değinerek, gençlerin enerjisi ve üniversitenin bilimsel gücüyle sanayide yeni bir Ar-Ge hamlesi başlatmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.