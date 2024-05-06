Şahterm Grup CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin, BTSO'da gerçekleşen Kuzey Makedonya İş Forumu'nda ülkeye yapacakları toplam 100 milyon euro'luk yeni fabrika yatırımı sözleşmesini, Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Teknolojik Endüstriyel Geliştirme Bölgeleri Müdürlüğü Direktörü Jovan Despotovski ile birlikte imzaladı.

Bursa'daki dostlarının tavsiyesi üzerine, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bir daire satın almak üzere giden, ancak ülke hükümetinin yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları öğrenince fikri değişen Şahin, "Küçük bir yatırım için şartları araştırırken, Kuzey Makedonya hükümetinin vermiş olduğu son derece önemli teşvikler ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'ye göre daha uygun olması, bizi küçük bir yatırım fikrinden uzaklaştırarak daha büyük ve daha profesyonel bir yatırım yapma fikrine itti. Sonuç olarak gelecek 5 yıl içinde Üsküp'ü Avrupa'nın rezistans üretim merkezi yapmayı planladık. Hedefimiz, süreç sonunda 100 milyon euro'luk yatırımla yaklaşık 1200 kişinin çalışacağı, yüksek ve robotik teknolojiye sahip bir üretim merkezini faaliyete geçirmektir.”