Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Şahin ile GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner ve Yönetim Kurulu üyesi Levent Bilek, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Ürettiği makineleri dünyanın 120 ülkesine ihraç ederek adından söz ettiren Türkiye ve Bursa makine sektörünün öncü firması Şahinler Makine mesleki eğitime verdiği önemi okullara bağışladığı makinelerle göstermeye devam ediyor. Son olarak Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne PK 35 Motorlu Profil ve Boru Kıvırma Makinesi’ni hediye eden Şahinler Makine, makine teknolojisi alanında eğitim gören gençlerin uygulamalı eğitimler alarak mezun olduktan sonra iş hayatına daha kolay adapte olabilmeleri açısından yeni teknoloji makinelerini bağışlayarak öğrencilerin geleceğine katkı sunuyor.