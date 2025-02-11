Bursa ve KKTC’nin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki partner acentalarıyla büyük bir yapıya sahip olan Gayrimenkul Yeri’nin sponsorluğunda ve KKTC’de 35 yıldır sektöründe lider durumunda olan Döveç Group’un ev sahipliğinde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen RUMELİSİAD KKTC Ekonomi ve Yatırım Zirvesi, deprem şehitlerini anma ve protokol ziyaretleriyle başladı. 6 Şubat’ta Yavru Vatan’a giden RUMELİSİAD Heyeti, Kahramanmaraş depreminin 2. Yıldönümünde, depreme Adıyaman’da konakladıkları otelde yakalanan ve yaşamlarını yitiren “Şampiyon Melekleri Anma” etkinliğe katıldı. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de bir araya geldi. Karşılıklı görüşmelerin ortak noktası, ekonomik olarak oluşturulacak iş birliklerinin daha da geliştirilmesi yönünde oldu.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ve Başkanlık Divanı üyeleri ile programa katılan Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar sırasıyla KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Başkan Evke, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, gelişen ekonomisi ve yatırım fırsatlarıyla iş dünyası için büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Bizler, RUMELİSİAD olarak, bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek ve uluslararası yatırımcıları bu fırsatlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz ve Zirvemiz, bu hedefler doğrultusunda önemli bir platform olacaktır” dedi.

RUMELİSİAD’dan Yenişehir Havaalanı’na destek

RUMELİSİAD, bu konuda öncülük etmek adına 6-9 Şubat’ta KKTC’de gerçekleştireceği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için 140 kişilik kafilesini Yenişehir Havaalanı’ndan havalanan uçak ile götürmeyi tercih etti. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hava ulaşımının bu potansiyeli destekleyecek en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti. Evke, “Bursa gibi bir şehir, güçlü bir hava ulaşım ağına sahip olmayı hak ediyor. Yenişehir Havaalanı’nın daha etkin kullanılması, hem iş dünyası hem de turizm açısından büyük bir kazanım olacaktır. Bu doğrultuda, RUMELİSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.