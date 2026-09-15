Referans Holding, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği Sustainova Programı ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 700’ün üzerinde başvurunun değerlendirildiği International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında Sustainova Programı ile ödüle layık görülen Referans Holding, ödül derecesini öğrenmek üzere 23 Kasım’da Londra’da düzenlenecek törende yerini alacak. Yaklaşık iki ay önce RoSPA Health & Safety Awards 2026 kapsamında Londra’da Bronze Award ile ödüllendirilen Referans Holding, sürdürülebilirlik alanındaki bu yeni uluslararası başarısıyla uluslararası ödül yolculuğunu sürdürüyor. Sürdürülebilir üretim anlayışını iş süreçlerinin merkezine alan Referans Holding, çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor.

Derece 23 Kasım’da açıklanacak

Referans Holding’in ödülü, 23 Kasım 2026 tarihinde Londra’daki House of Lords, Palace of Westminster’da gerçekleştirilecek ödül töreninde takdim edilecek. Şirketin ödül kategorisindeki derecesi ise tören sırasında açıklanacak. Dünya genelinden 700’ün üzerinde başvuru arasından ödüle layık görülmek, Referans Holding’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte takdir edildiğini ortaya koyuyor.

“Uluslararası başarılarımız bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Referans Holding olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir hedef olarak değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Sustainova Programı’nın, dünya genelinden 700’ün üzerinde başvuru arasından değerlendirilerek International Green Apple Environment Awards kapsamında ödüle layık görülmesi bizim için büyük bir gurur. Son dönemde farklı alanlarda uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılar, yürüttüğümüz çalışmaların doğru bir anlayışla ilerlediğini ve uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Şimdi yeniden Londra’ya gitmenin ve Green Apple ödülümüzün derecesini törende öğrenmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla büyüyen bir yapı

Referans Holding; gıda üretimi, catering, lojistik, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlardaki faaliyetlerini sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda birbiriyle entegre şekilde yürütüyor. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu; kaynakların etkin kullanımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, çevresel etkinin düşürülmesi ve üretim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ekseninde şekilleniyor.

International Green Apple Environment Awards kapsamında elde edilen bu başarı, Referans Holding’in sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluştururken, 23 Kasım’da Londra’da gerçekleşecek törende açıklanacak derece için heyecanı da artırıyor