Bursa’nın dünyaca ünlü tekstil devi Özdilek, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Özdilek’in desteğiyle Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi’ne kreş yapılacak. Kerem Özdilek Kreşi için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek arasında protokol imzaladı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, Nilüfer Belediyesi’nin bu alandaki girişiminin çok değerli olduğunu söyledi. Okula çocuğunun ismi olan “Kerem Özdilek” adının verileceğini dile getiren Özdilek, “Çalışan anneleri düşünen bu proje için bizim de çorbada tuzumuz bulunuyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Biz de Özdilek olarak her zaman eğitim ve gelişimin yanındayız” dedi.

Başkan Özdemir’den hayırseverlere çağrı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Özdilek Ailesi gibi Bursa’nın önemli ailelerinin ve iş insanlarının eğitime her zaman destek olduklarını belirtti. Başkan Özdemir, Minareliçavuş Mahallesi’ne 8 derslikli yapılacak kreşin bin 330 metrekare inşaat alanına sahip olacağını belirterek, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizdeki kreşlerimizin sayısını sürekli artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kısa süre içinde bunun gibi daha fazla protokolü hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Özdemir, “Bütün Nilüferliler’i Nilüfer’e sahip çıkmaya davet ediyorum. Sahip çıkacaklarını da biliyorum. Gelin Nilüfer’i birlikte güzelleştirelim. Tabi ki belediye kaynakları bir yere kadar yetiyor. Sahiplenme, kenti birlikte yönetme için bağışlar çok önemli. O yüzden gelin destek olun, yeni kreşler yapalım” dedi. Gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarımın en hassas oldukları konuların başında geldiğini vurgulayan Başkan Özdemir şöyle konuştu:

“Kreşler, hem eğitim hem de kadınların iş ve sosyal hayatta aktif olarak yer alması açısından önemli. Kadınlara, ‘Siz işinizi yapmaya, sosyal yaşamınızı sürdürmeye devam edin, biz çocuklarınıza bakarız' diyoruz. Hem çocuklar kreş eğitimiyle sosyalleşmeyi ve dayanışmayı öğrensin hem de kadınlar iş ve sosyal yaşamlarına devam etsin istiyoruz.”

Her yıl en az 5 kreş temeli atmayı istediklerini dile getiren Şadi Özdemir, 5 yılın sonunda kreş sayısını 25’e çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.