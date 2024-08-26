Genç profesyonellere sunduğu çalışma ortamı, şirket kültürü ve kariyer gelişim fırsatları ile öne çıkan Lima Logistics, Great Place To Work tarafından düzenlenen “Best Workplaces for Millennials 2024” “Y Kuşağı İçin En İyi İş Yeri” ve “Lojistik sektörünün En İyi İşverenleri” listesinde yerini alarak gençlerin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Firma, lojistik sektörü kategorisinde 3. sırada yer alırken; çalışanlar bulundukları organizasyonu “harika bir iş yeri” olarak tanımlıyor. Lima, başarılı çalışan deneyimi uygulamalarını bu listeler ile bir kez daha taçlandırıyor.

Yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucu genç kuşağa verdiği önem ve “insan odaklı” çalışma prensibi ile listeye giren Lima Logistics, gelecek dönemlerde genç profesyonellerin kariyerlerini şekillendirmeleri ve potansiyellerini üst düzeye çıkarmaları için eğitim programları serisini başlatarak, gelişim fırsatları sunuyor.

Deneyimli ve alanında uzman ekibiyle lojistik sektöründe karşılaşılan zorluklara yenilikçi çözümler üreterek faaliyetlerini sürdüren Lima, “insan odaklı” çalışma prensibini tüm süreçlerine entegre ederek çalışanlar arasındaki takım ruhunu, iş birliğini, eşitliği, aidiyet duygusunu ve yeni çağın gerekliliklerine uygun iş yeri kültürünü öne çıkarıyor.