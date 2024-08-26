Ömer Matlı Süt Çiftliği, yüksek standartlarda süt üretmek amacıyla kuruldu ve 1.800 büyükbaş hayvan kapasitesiyle İnegöl’de faaliyet gösteriyor. Çiftlik, sağlıklı, lezzetli ve kaliteli süt üretimi ile sektörde fark yaratmayı hedefliyor ve bu hedef doğrultusunda sürekli olarak yenilikçi uygulamalara imza atıyor.

Ömer Matlı Çiftlik Müdürü Gürol Elçi, “Ari İşletme Belgesi ile hayvan sağlığını korurken, hayvansal ürünlerin kalitesi de güvence altına alınıyor. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok faydası olan bu sertifika, çiftliklerin sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde faaliyet göstermesine katkı sağlıyor” dedi.

Ömer Matlı Süt Çiftliği, Yörsan tesisleri için süt üretimi yapmanın yanı sıra dünya standartlarında damızlık hayvan yetiştiriciliği de gerçekleştiriyor. Çiftlik, yetiştiricilere gebe ve boş düve hayvan ticareti imkanları sunarken, tedarik edilen hayvanlar için besleme danışmanlığı sağlıyor. Bu sayede, bilinçli hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sağlıklı nesiller için protein zincirinin her halkasında olmayı amaçlayan Matlı, kazançlı ve sürdürülebilir bir çiftlik modeli ile sütün kalitesini kaynağında oluşturmayı hedefliyor.